‘Yusuf Usta’ vefat etti

İzmit’in tanınmış esnaflarından birisi olan ve Türkmen Sigorta’nın sahibi Selçuk Türkmen ile bir evladı daha bulunan Yusuf Türkmen hayata gözlerini yumdu. İzmit’in meşhur dönercisi olan ve ‘Yusuf Usta’ olarak bilinen Türkmen’in cenazesi bugün (6 Mayıs Pazartesi) günü Fevziye Camii’ndeki öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Kirazoğlu Köyü’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.