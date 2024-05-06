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‘Yusuf Usta’ vefat etti

İzmit’in tanınmış esnaflarından olan ve ‘Yusuf Usta’ olarak bilinen Yusuf Türkmen 80 yaşında yaşamını yitirdi.

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‘Yusuf Usta’ vefat etti mask

İzmit’in tanınmış esnaflarından birisi olan ve Türkmen Sigorta’nın sahibi Selçuk Türkmen ile bir evladı daha bulunan Yusuf Türkmen hayata gözlerini yumdu. İzmit’in meşhur dönercisi olan ve ‘Yusuf Usta’ olarak bilinen Türkmen’in cenazesi bugün (6 Mayıs Pazartesi) günü Fevziye Camii’ndeki öğle namazının ardından kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Kirazoğlu Köyü’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

06 May 2024 - 08:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun inşallah.Kızılay işhanında dönerci Adem amcanın ustasıydı.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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