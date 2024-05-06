Erbakan yeni projesini açıkladı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde partisinden Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Hasan Dinç'i makamında ziyaret etti.

Erbakan'a Belediye Başkanı Hasan Dinç ve diğer partililer eşlik etti. Erbakan Dinç’i makam odasında belediye başkanı seçildiği için tebrik etti.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Hasan Dinç’in makam ziyaretinden sonra parti binasına geçen Erbakan burada toplanan kalabalığa önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, “Canla başla çalışarak, Derecik'e ve siz kıymetli Dereciklilere en hayırlı hizmetleri milli görüş olarak Yeniden Refah Partisi olarak, kıymetli belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Bu bölgede bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktaran Erbakan, Necmettin Erbakan’ın bu bölgede yaşayan insanlarla geçmişte dertlendiğini söyledi.

Necmettin Erbakan’ın bu bölge insanın layık olduğu muameleye ulaşabilmesi için mücadele ettiğini belirten Erbakan, babasının Derecik’te işsizliği önlemek için fakirliği önlemek için çok önemli hizmetleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Necmettin Erbakan’ın bu bölge insanının hakkını savunurken yaptığı konuşmadan dolayı ceza aldığını hatırlatan Erbakan, kürtlerin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan Türküyle, Kürdüyle ve Arabıyla İslam kardeşliği bilincinde bir ve beraber olmaları gerektiğini söyledi.

"REFAH MARKET KURACAĞIZ"

Yerel seçimlerde kazandıkları tüm belediye bünyelerinde 'Refah Market' kuracaklarını açıklayan Erbakan, “Derecik Belediyesi’nin çok önemli bir hizmet üstlenecek inşallah. Derecik belediyemiz sayesinde bu bölgede istihdama ve kalkınmaya yönelik ekonomik katkı sunabilecek adımları atacağız. Bizim aldığımız 63 belediyenin bulunduğu yerlerde inşallah Refah marketleri kuracağız” ifadelerini kullandı.

Bu refah marketlerin o bölgede satış yapacağını belirten Erbakan, 63 belediyenin bulunduğu yerlerde üretilen ürünleri alıp o marketlerde satışını sağlayacaklarını, Derecik'in tahini ve ununun gerekirse Urfa’da satılacağını, belediyecilik hizmetlerine ek olarak o bölgenin halkına istihdam sağlayacağını ve o bölgenin halkına gelir sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

“DERECİK’E HİZMET ETMEK BİZLER İÇİN BİR İBADETTİR”

Derecik’in yıllar boyunca milli görüşe destek olan bir bölge olduğunu belirten Erbakan, Derecik’in vatanını seven Kürdüyle Türküyle Arabıyla bu milletin kardeşliğine inanan insanların diyarı olduğunu, şehitler diyarı olduğunu, ve bu bakımdan Derecik’e hizmet etmenin kendileri için bir ibadet olduğunu dile getirdi.