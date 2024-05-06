Uzmanlar uyardı bu tuzağa düşmeyin

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yaşayan Gülay Erman, 26 Mart tarihinde çamaşır makinesinin arızalanması sonrası internetten bir tamirci buldu. Erman’ın iddiasına göre evine gelen tamirciler, ilk önce çamaşır makinesinin motorunun arızalı olduğunu belirtip 7 bin lira karşılığında yeni motor taktı.

Makinenin aynı gün tekrar arızalanması sonrası Gülay Erman, firmayı telefonla arayarak durumu bildirdi. Aynı tamirciler ikinci kez eve gelerek, firmada tamir edilmesi gerektiğini belirterek, çamaşır makinesini alıp götürdü. 1 aydır firmaya telefon edip makinesinin durumunu soran ve makineyi geri almak istediğini ifade eden Gülay Erman, henüz sonuç alamadığını ve mağduriyet yaşadığını belirtti.

Evine gelerek çamaşır makinesini götüren servis çalışanına cep telefonu numarasından defalarca mesaj atan Erman, çalışanın kendisini oyalayıcı nitelikte sesli ve yazılı cevaplar verdiğini söyledi. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Gülay Erman, karakola giderek şikayetçi oldu.

"1 AY GEÇTİ MAKİNAM ORTADA YOK"

Gülay Erman, Çamaşır makinesinin bozulduğunu internetten ilk bulduğu tamirciyi çağırdığını gelip makineye baktıklarını, 'Bu makinenin motoru yanmış' dediklerini, tüksek bir fiyat söylediklerini ama daha sonra indirim yaptıklarını 7 bin lirada durduklarını söyledi. Gürman, “Aynı gün bir motorla geldi. Banyoda birtakım sesler duydum, 'Değiştirdik' dedi ve 7 bin liramı alıp gittiler. Akabinde çamaşırları attım makine çalışıyor çalışıyor durmuyor. Kendim sıkmaya getirdim, sıkmada makine hopladı. Durdurdum ve bu sefer firmayı defalarca aradım” ifadelerini kullandı.

Sonra ikinci bir şahsın geldiğini belirten Erman, onun da Ben bu makineyi tamir edeceğim, sizden de hiç para almayacağım ve size getireceğim' dediğini, makineyi alıp götürdüğünü, bu ikinci kişinin makinenin ortada olmadığını belirtti. Erman, “Defalarca arıyorum ve hergün aynı şeyi söylüyorlar; 'Bugün geliyor diyorlar' . 26 Mart'tan bu güne kadar 1 ay geçti, makinam yok ortada" ifadelerini kullandı.

"BUNA KİM DUR DİYECEK"

Yaşadığı olay karşısında çaresiz kaldığını belirten Erman, Numarayı internetten bulduğunu aradığını sonra geldiklerini, ama firmanın hiçbir detayına girmediğini böyle bir şeyin başına ilk defa geldiğini belirtti. Daha sonra firmanın içeriğini incelediğini belirten Erman, “Sonrasında bu firmanın içeriğini inceledikçe benim gibi çok mağdur olmuş insanları görüyorum, okuyorum. Tüketici Hakem Heyetine gittim, şikayette bulundum. Ne yazık ki '6 ay içerisinde sonuçlanabilir' dediler. Ben 6 ay içerisinde ne yapacağım?” ifadelerini kullandı.

2-3 gün önce de karakola gittiğini belirten Erman, çaresiz olduğunu, ne yapacağımı şaşırdığınıı belirterek, “Nasıl bir olayın içindeyiz, buna kim dur diyecek?” ifadelerini kullandı.

YETKİSİZ SERVİS MAĞDURİYETİNE KARŞI TİCARET BAKANLIĞI'NIN 'SERBİS' UYGULAMASI

Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mücahit Saraçlı, yetkisiz servislere karşı Ticaret Bakanlığı'nın Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) kullanılması gerektiğini vurguladı.. Dr. Saraçlı, Yetkili olmamalarına rağmen internet üzerinden özellikle böylesine servis aramalarında, arama motorlarında kendilerini üst noktada çıkarttıklarını bunları önlemek için Ticaret Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2020 itibariyle SERBİS dediğimiz bir uygulama başlattığını bu uygulamaya kolay bir şekilde erişim sağlandığını ifade etti.