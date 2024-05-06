06 May 2024 - 09:38- Gündem G:

KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI

Gazetemizin Whatsapp İhbar Hattına ulaşan bir vatandaşımız, "Yuvam Akarca Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak C1/1 2 C1/3 blok ve C1/4 blok mahallindeki köpek sürüsü küçük bir köpeği parçalayarak öldürdüler." dedi.

Büşra BOZBAĞ
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KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI
KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI
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KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "Yuvam Akarca Konutları Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta 4 Mayıs Cumartesi sabahı burada bir köpek vahşeti yaşandı. C1/1 2 C1/3 blok ve C1/4 blok mahallindeki köpek sürüsü küçük bir köpeği parçalayarak öldürdüler Daha önce de çocuklara kadınlara öğrenci ve köpeklerin birbirlerine saldırarak ısırma ve yaralanmaları olmuştu İzmit Belediyesine şikayette bulunduk köpeklerin toplatılmasını istedik ancak, kimse bir şey yapmadı. çocuklar okullarına bakkala ve büfeye insanlar işlerine gidip gelmekte Mesai saatlerinde çok korkuyorlar. Sokak hayvanları ansızın insanlara çocuklara ve birbirlerine zarar veriyorlar. Hepsinin toplanmasını ve götürülmesi Önemle rica ediyoruz."

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KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI

KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI

# 2024, cumhuriyet

06 May 2024 - 09:38 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

4141 - Yıllar önce benim köpeyimide öldürmüşlerdi sokak köpekleri, sokakta olmuyor bunu anlayın artık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 10:08
01

özizmitli - izmit köpek şehri oldu bu kadar da olmaz modern mutlu kent mişşşşşşşş

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 09:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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