KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI
Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "Yuvam Akarca Konutları Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta 4 Mayıs Cumartesi sabahı burada bir köpek vahşeti yaşandı. C1/1 2 C1/3 blok ve C1/4 blok mahallindeki köpek sürüsü küçük bir köpeği parçalayarak öldürdüler Daha önce de çocuklara kadınlara öğrenci ve köpeklerin birbirlerine saldırarak ısırma ve yaralanmaları olmuştu İzmit Belediyesine şikayette bulunduk köpeklerin toplatılmasını istedik ancak, kimse bir şey yapmadı. çocuklar okullarına bakkala ve büfeye insanlar işlerine gidip gelmekte Mesai saatlerinde çok korkuyorlar. Sokak hayvanları ansızın insanlara çocuklara ve birbirlerine zarar veriyorlar. Hepsinin toplanmasını ve götürülmesi Önemle rica ediyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 - Yıllar önce benim köpeyimide öldürmüşlerdi sokak köpekleri, sokakta olmuyor bunu anlayın artık
özizmitli - izmit köpek şehri oldu bu kadar da olmaz modern mutlu kent mişşşşşşşş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.