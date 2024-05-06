KÖPEK SÜRÜSÜ BİR KÖPEĞİ PARÇALADI

Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "Yuvam Akarca Konutları Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta 4 Mayıs Cumartesi sabahı burada bir köpek vahşeti yaşandı. C1/1 2 C1/3 blok ve C1/4 blok mahallindeki köpek sürüsü küçük bir köpeği parçalayarak öldürdüler Daha önce de çocuklara kadınlara öğrenci ve köpeklerin birbirlerine saldırarak ısırma ve yaralanmaları olmuştu İzmit Belediyesine şikayette bulunduk köpeklerin toplatılmasını istedik ancak, kimse bir şey yapmadı. çocuklar okullarına bakkala ve büfeye insanlar işlerine gidip gelmekte Mesai saatlerinde çok korkuyorlar. Sokak hayvanları ansızın insanlara çocuklara ve birbirlerine zarar veriyorlar. Hepsinin toplanmasını ve götürülmesi Önemle rica ediyoruz."

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