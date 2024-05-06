Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, hafta içinde çok tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Beşiktaşlı Semih'in A Milli Takım'dan Ümit Milli Takıma gönderilmesiyle ilgili iddialara cevap veren Altıntop, "Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazi olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı twitterda şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Almanya'da güzel bir turnuva oynayıp tarih yazmak istiyoruz. Bu turnuva da olmazsa bile gelecek turnuvalarda büyük başarılar kazanacağız" demişti.

Altıntop'un "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözleri tepki çekmişti.

Beyaz TV'de programda konuşan Ahmet Çakar, Hamit Altıntop'un aldığı maaşı açıkladı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Hamit Altıntop TFF'den 250 bin TL maaş alıyor demek ki senin de Türk futboluna ihtiyacın varmış. Şövalye gibi konuşmanın manası yok. Sen otur işine bak."

Kaynak: YENİÇAĞ