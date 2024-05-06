Sıfır ve ikinci el araba piyasasında sürpriz gelişme

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) ortaya koyduğu verilere göre, 2024’ün Nisan ayında otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran yüzde 22.3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Sıfır ve ikinci el pazarında aylık olarak en son düşüş 2022’nin ağustos ayında gerçekleşmişti. Böylece 21 ay sonra piyasada ilk kez daralma görüldü.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın sıfır araç satışı yapan bayilerin araçları yetkili satıcılara teslim etmesinin ardından fiyatını artırmasını engelleyen bir çalışması var. Konuyla ilgili yapılan rapora göre araç bayileri taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve vergilerinin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını yükseltmeyecek.

PİYASADAKİ DARALMANIN 3 NEDENİ!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Sıfır otomobil ve hafif ticari piyasasında nisan ayında yaklaşık 76 bin adet satış yapılarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %22 daralma yaşandığını belirtti.

Ertemel, maliyetlere bağlı olarak artan sıfır otomobil fiyatlarının krediye erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek mevduat oranlarının piyasa üzerinde yarattığı baskılar nedeniyle yüksek seyreden satış adetlerinin Nisan ayı itibarıyla daralacağını öngördüklerini vurguladı.

DARALMA DEVAM EDER Mİ?

Ertemel, Nisan ayı için öngörülerinin gerçekleştiğini, önümüzdeki 2 ayda da daralmanın devam etmesi halinde sürecin yıl sonuna kadar etkisini göstereceğini ifade etti.

İKİNCİ ELİ ETKİLER Mİ?

Piyasa hakkında yaptığı öngörüyü hatırlatan Ertemel,Sıfır otomobilde yaşanacak fiyat artışları ve daralma neticesinde talebin ikinci el otomobile kayacağı ve yılın ikinci yarısının ikinci el dönemi olacağını belirttiklerini, bu nedenle geçtiğimiz senenin ilk dört aylık verilerine gör ortalama %10 düşüş yaşansa da yılbaşından sonra aydan aya artan satış adetlerinin verilere yansıdığını söyledi.

Bu durumu talebin ikinci el otomobile kaymaya başlaması olarak yorumlayabileceklerini söyleyen Ertemel, fakat sıfır otomobilde olduğu gibi kredi zorlukları, yüksek faiz ve mevduat oranları gibi nedenlerle ikinci el piyasasının da arzu edilenin altında seyrettiğini ifade etti.

SIFIR VE İKİNCİ ELDE FİYAT DÜŞÜŞÜ GÖRÜLÜR MÜ?

Ertemel, sıfır ve ikinci el araçlarda düşüş olup olmayacağı hakkında konuştu. Ertemel, “Her iki piyasada daralma olsa da kur, enflasyon ve bunlara bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında düşüş olmayacağı yine aynı sebeplere bağlı olarak yıl içerisinde bir miktar artışlar yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: YENİÇAĞ