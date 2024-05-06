Assan Hanil'den Kocaeli’ye dev yatırım! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

İzmit Asım Kibar OSB’de, Hyundai tesisleri içinde faaliyet gösteren Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni bir tesis kurmak için hazırlıklara başladı. Söz konusu yeni tesisi için ÇED başvurusunda bulunan firma, yeni tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çok sayıda personel de istihdam edecek.

YENİ TESİS YAPILACAK

Assan Hanil’in söz konusu projesine göre halihazırda 29 bin 480 metrekarelik kapalı bir alanda bulunan Plastik Enjeksiyon ve Boyahane Tesisi ve Kimyasal Madde Depolama Tesisine bitişik ek bir tesis daha inşa edilecek.

KAPASİTESİ ARTACAK

Toplamda 93 bin 34 metrekarelik bir alana sahip olan ve farklı firmaların içinde bulunduğu Hyundai tesislerinde, Assan Hanil’in söz konusu yeni tesisi ile birlikte Plastik Enjeksiyon ve Boyahane Tesisinde yılda 2 milyon 713 bin 200 adet Plastik Tampon Montajı, 40 milyon 687 bin 500 adet Motorlu Taşır Araçları için Plastik Alt Döşeme Paçaları, 1 milyon 356 bin 600 adet Taşır Araçları için koltuk ve 5 milyon 426 bin 400 adet Kapı panosu montajı yapılacak.

821 MİLYONLUK PROJE

Müşterilerinin boyalı parça adedinin, tasarım gereği artması sonucunda halihazırda üretimine devam eden tesisinde kapasite artışına ihtiyaç duyan ve projesini hazırlayan Assan Hanil, söz konusu projesi için 821 milyon 755 bin liralık yatırım yapacak.

360 KİŞİYE İSTİHDAM

Halihazırda 740 personelin çalıştığı tesiste, söz konusu proje kapsamında inşaat süreci boyunca fabrika çalışanlarına ek olarak 60 personel daha istihdam edilmesi planlanıyor. Bununla birlikte tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte fabrika çalışanlarına ek olarak 360 personel daha istihdam edilecek. Böylece tesiste çalışan personel sayısı bin 100 kişiye çıkacak.

ONAY ALDI

Geçtiğimiz nisan ayında söz konusu projesi için ÇED başvurusunda bulunan Assan Hanil, dev tesisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay aldı. ÇED Gerekli değildir kararı verilen projenin en kısa sürede hayata geçirilmeye başlanması bekleniyor.