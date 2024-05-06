06 May 2024 - 10:09- Ekonomi G:

İzmit'te bahçeli ev mahkemeden satılıktır

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İzmit'te bahçeli ev mahkemeden satılıktır mask

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 607 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz bahçeli ev
Yüzölçümü : 294 m2 Kıymeti : 3.588.000,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Yok 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında, AyrıkNizam2 kat, taks 0,35, Kaks 0,70 yapılaşma koşulu Konut alanında kalmakta
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:26
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:26
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:26
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 607 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz arsa
Yüzölçümü : 293 m2 Kıymeti : 3.526.000,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında, AyrıkNizam2 kat, taks 0,35, Kaks 0,70 yapılaşma koşulu Konut alanında kalmakta
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:45

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

06 May 2024 - 10:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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