İzmit'te bahçeli ev mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 607 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz bahçeli ev

Yüzölçümü : 294 m2 Kıymeti : 3.588.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Yok 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında, AyrıkNizam2 kat, taks 0,35, Kaks 0,70 yapılaşma koşulu Konut alanında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.GÜNDOĞDU Mahalle, 607 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz arsa

Yüzölçümü : 293 m2 Kıymeti : 3.526.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında, AyrıkNizam2 kat, taks 0,35, Kaks 0,70 yapılaşma koşulu Konut alanında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:45

30/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.