ODTÜ Mezunlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı GÜLER TELLİ oldu

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2024, Pazar günü ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları`nda yapıldı.

150.977 mezunu 1.892 akademik personeli ve 25.089 öğrencisi ile büyük bir aile olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları 1 mezun derneği ve temsilciliği ile ODTÜ ve ODTÜ`lülerle bağını canlı tutuyor, pek çok anlamlı çalışma gerçekleştiriyor.

Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Kurucu Başkan Hasan Ekşi tarafından 1995 yılında 20 kişi ile kurulmuş, her geçen yıl büyümüş ve pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmalara yenilerini eklemek ve Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği`nin tanınırlığını artırmak üzere 2024-2027 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Güler TELLİ, Başkan Yardımcısı Kamil BOLAT, Genel Sekreter Tülay UZUNKOL, Üye Cihan ACAROĞLU ve Üye Ayhan MİRİK olarak belirlendi.

Başkan Güler TELLİ 1994 Matematik Bölümü mezunu. Mezuniyeti sonrası gittiği Amerika Birleşik Devletleri`nde öğretmenlik ve kütüphanecilik yaptı. Pennsylvania Devlet Üniversitesi`nde Eğitim Yönetimi ve Kocaeli Üniversitesi`nde İşletme yüksek lisansı yaptı. Yurda dönüşünün ardından 4 yıl ODTÜ GVO Manisa kulunda öğretmen ve ardından Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı(KYÖV)`na ait ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları`nda 13 yıl öğretmen ve okul müdürü olarak görev aldı. Çalışma hayatına KYÖV Vakıf Koordinatörü olarak devam etmektedir.

Başkan Yardımcısı Kamil BOLAT 1988 Makina Mühendisi. Değişim Akademi Kurucusu ve Yöneticisi.

Genel Sekreter Tülay UZUNKUL 1994 Metalurji Mühendisi. Yönetim Danışmanı ve ISO 9001 2015 Baş Denetçisi.

Üye Cihan ACAROĞLU 1994 Metalurji Mühendisi. Acar Teknolojik Sistemler Kurucusu ve Yöneticisi. EFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı.

Üye Ayhan MİRİK 1998 Elektrik-Elektronik Mühendisi. Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş`de Bilgi ve Teknoloji ülke Müdürü.