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Kocaeli’de ekmek artık 10 lira!

Kocaeli’de ekmek zammı bugün itibariyle başladı. Ekmek artık 10 liradan satılacak

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Kocaeli’de ekmek artık 10 lira! mask

Kocaeli Fırıncılar Odası, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ekmeğin 10 TL olması için başvuruda bulunmuştu. Bu başvurunun ardından ekmek zammı onayladı. Kocaeli’de ekmeğin fiyatı 10 liraya çıktı. Kocaeli’de bugünden itibaren 200 gram ekmek 10 liradan satılacak.

06 May 2024 - 10:18 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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