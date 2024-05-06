Kocaeli’de ekmek artık 10 lira!

Kocaeli Fırıncılar Odası, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ekmeğin 10 TL olması için başvuruda bulunmuştu. Bu başvurunun ardından ekmek zammı onayladı. Kocaeli’de ekmeğin fiyatı 10 liraya çıktı. Kocaeli’de bugünden itibaren 200 gram ekmek 10 liradan satılacak.