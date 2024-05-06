Körfez'de apartman dairesi mahkemeden satılıktır

T.C.KÖRFEZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Yarımca(Şuyulandırma) Mahalle/Köy, Köyüstü Mevkii, 569 Ada, 10 Parsel,

Adresi : Yarımca Şuyulandırma Mah. 569 Ada 10 Parsel Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 275 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TAKS:0.40 KAKS:1,20 3 Kat Blok nizam olarak planlı Meskun Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.526.875,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:49

02/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.