Akaryakıta indirim bekleniyor!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83 dolar civarından işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 7 Nisan Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor.

Kaynak: CUMHURİYET