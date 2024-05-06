- Ekonomi

Akaryakıta indirim bekleniyor!

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor.

Akaryakıta indirim bekleniyor! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83 dolar civarından işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 7 Nisan Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1,5 TL civarı indirim bekleniyor.

Kaynak: CUMHURİYET
# akaryakıt fiyatları, indirim, Zam

06 May 2024 - 10:34 - Ekonomi

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