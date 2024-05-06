Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Sude Havacılık isimli firmanın sahibi iş insanı Necmi Şahin, iddialara göre Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde, yeni aldığı iş makinesini kontrol ettiği esnada, sıkışarak ağır yaralandı

KAZA!

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci iş kazasında kurtarılamayan Şahin'in ölümü, sektörde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.