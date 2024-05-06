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Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti

İzmit Alikahya mevkiinde kurulu bulunan Sude Havacılık isimli firmanın sahibi Necmi Şahin, iddialara göre yeni aldığı iş makinesinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Necmi Şahin iş kazasında hayatını kaybetti mask

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan Sude Havacılık isimli firmanın sahibi iş insanı Necmi Şahin, iddialara göre Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde, yeni aldığı iş makinesini kontrol ettiği esnada, sıkışarak ağır yaralandı

KAZA!
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci iş kazasında kurtarılamayan Şahin'in ölümü, sektörde büyük üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
# büyük, yeni, oldu

06 May 2024 - 10:38 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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