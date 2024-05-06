Öğretmen atamaları Hazine’ye takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi öğretmen atamaları olacak. 40 binin üzerinde öğretmen ataması yapılması beklenirken atama sayısı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomik kriz ve tasarruf tedbirlerine takıldı.

Elips Haber’den Muhammed Vefa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı öğretmen atamaları ile ilgili detaylara ulaştı. Buna göre, öğretmen atama sayısına 22 bin ile 25 bin arasında olacak. Kabinede deprem bölgesinde yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sunum yapması beklenirken, mülakat konusunda yürütülecek yol haritası ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülakat konusunda ısrarcı olduğu ancak mülakat heyetinin denetlenmesi ile ilgili bir mekanizma kurulmasını istediği konuşuluyor.

Sınıf nüfusları arttı uyarısı

Deprem bölgesi başta olmak üzere deprem bölgesinden diğer illere yapılan zorunlu göçlerden dolayı bazı illerde öğrenci sayısının arttığı belirtiliyor. Ankara başta olmak üzere deprem bölgesine yakın illerde sınıf nüfuslarının arttığı kaydediliyor.

MEB atamada Hazine’ye takıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre, 40 binin üzerinde öğretmen ataması yapılması istemesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri kapsamında bu sayıda bir atamanın yapılamayacağı bilgisini Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirdi. Ayrıca gelecek yıl başta olmak üzere diğer kamu atamalarında da atama beklentisinin düşürüleceği kaydediliyor.

İlk sırada sınıf ve özel eğitim öğretmenliği var

Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalarına göre, en fazla açığın sınıf öğretmenliği ve eğitim öğretmenliği olması nedeniyle bu alanlara daha fazla atamanın olacağı belirtiliyor. Diğer bölümlerde atama sayısının düşük olması bekleniyor.

Atamalar tepkiler nedeniyle seçim sonuna bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, seçim öncesi öğretmen atamalarının açıklanmamasının sebebi ise düşük atama olması nedeniyle tepkiyi düşürmek için atamaların seçim sonrasına bırakıldığını belirtiyor.