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Başiskeleli Hamza başpehlivan oldu

Balıkesir 3. Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Başiskele Belediye Spor Kulübü'nün başarılı güreşçisi Hamza Özkaradeniz başpehlivan oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Başiskeleli Hamza başpehlivan oldu mask

Gömeç Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulubeyler Yağlı Pehlivan Güreşleri, 24 başpehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Finalde 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivanlık kazanan rakibi İsmail Balaban'ı mağlup etmeyi başaran Hamza Özkaradeniz, 3. Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başararak Başiskele'nin gururu oldu.

Çocukların ve gençlerin spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine katkı sunan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, 8 farklı branşta kentin yetenekli sporcuların keşfedilmesini sağlıyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan ve eğitmenleri tarafından keşfedilen yetenekli gençler, Başiskele Belediye Spor Kulübü altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter dökerek başarıdan başarıya koşuyor.
# oldu, Başiskele

06 May 2024 - 10:42 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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