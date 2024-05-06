HELAL SANA SARE

Galatasaray kadın futbol takımı Süper Lig şampiyonu oldu. Gölcüklü Sare de bu takımın en önemli parçasıydı. Maç sonrası röportajlarda Hasan hocasını ve Gölcük’ü unutmadı, takdir topladı. 13 sene önce Orta Okul maçlarında karşılaştığı Sare’nin kendisine “Futbol oynamak istiyorum” dediğini hatırlatan Alemdar “Bu sözlerle yanıma gelen bir kız. Geldiğinden bu yana her zaman fedakar çalışkan özverili bir o kadar da duygusaldı. Hiç yanlış yapmadı. Geldiği yeri hiç unutmadan, küçük kardeşlerine örnek olarak gitti. Örnek olmaya da devam ediyor” dedi.
Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Her sporcuma gururla bahsettiğim, beni hiç yarı yolda bırakmayan, iyi ki çalışmışım, karşılaşmışım dediğim sporcum Sare Öztürk. Sen beni bu karakterinle, duruşunla her zaman mutlu ettin, bugün bir kere daha mutlu oldum. Seninle gurur duyuyorum”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.