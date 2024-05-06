HELAL SANA SARE

Galatasaray kadın futbol takımı Süper Lig şampiyonu oldu. Gölcüklü Sare de bu takımın en önemli parçasıydı. Maç sonrası röportajlarda Hasan hocasını ve Gölcük’ü unutmadı, takdir topladı. 13 sene önce Orta Okul maçlarında karşılaştığı Sare’nin kendisine “Futbol oynamak istiyorum” dediğini hatırlatan Alemdar “Bu sözlerle yanıma gelen bir kız. Geldiğinden bu yana her zaman fedakar çalışkan özverili bir o kadar da duygusaldı. Hiç yanlış yapmadı. Geldiği yeri hiç unutmadan, küçük kardeşlerine örnek olarak gitti. Örnek olmaya da devam ediyor” dedi.

Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Her sporcuma gururla bahsettiğim, beni hiç yarı yolda bırakmayan, iyi ki çalışmışım, karşılaşmışım dediğim sporcum Sare Öztürk. Sen beni bu karakterinle, duruşunla her zaman mutlu ettin, bugün bir kere daha mutlu oldum. Seninle gurur duyuyorum”.