06 May 2024 - 10:51- Spor G:

HELAL SANA SARE

Şampiyon Galatasaray kadın futbol takımının şampiyon oyuncusu Gölcüklü Sare Öztürk, geldiği yeri unutmadı, hocası Hasan Alemdar’a ve Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ne övgüler yağdırdı. Milli takım antrenörü Hilal Başkol’un ise bir hafta önce yayınlanan TFF’nin resmi yayın organı Tam Saha dergisine verdiği röportajda Hasan Alemdar’dan hiç söz etmemesi şok etkisi ve tepki yaratmıştı

Hakan Yağcıoğlu
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HELAL SANA SARE mask
HELAL SANA SARE
HELAL SANA SARE
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Galatasaray kadın futbol takımı Süper Lig şampiyonu oldu. Gölcüklü Sare de bu takımın en önemli parçasıydı. Maç sonrası röportajlarda Hasan hocasını ve Gölcük’ü unutmadı, takdir topladı. 13 sene önce Orta Okul maçlarında karşılaştığı Sare’nin kendisine “Futbol oynamak istiyorum” dediğini hatırlatan Alemdar “Bu sözlerle yanıma gelen bir kız. Geldiğinden bu yana her zaman fedakar çalışkan özverili bir o kadar da duygusaldı. Hiç yanlış yapmadı. Geldiği yeri hiç unutmadan, küçük kardeşlerine örnek olarak gitti. Örnek olmaya da devam ediyor” dedi.

HELAL SANA SARE

Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Her sporcuma gururla bahsettiğim, beni hiç yarı yolda bırakmayan, iyi ki çalışmışım, karşılaşmışım dediğim sporcum Sare Öztürk. Sen beni bu karakterinle, duruşunla her zaman mutlu ettin, bugün bir kere daha mutlu oldum. Seninle gurur duyuyorum”.
HELAL SANA SARE

# oldu

06 May 2024 - 10:51 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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