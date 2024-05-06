2 yıllık görevinden istifa eden İbrahim İshakoğlu: “Biz bu maçı hak etmedik hakem tam bir faciaydı”

“HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN !”

İshakoğlu açıklamasında “ Başiskele Belediye Spor kulübünde iki yıldır görev yapmaktayım. 1 dönem Süper Amatör A Takım Teknik Sorumlusu olarak görev yaptım. Bu dönemde Futbol Sportif Direktörü olarak ve aynı zamanda U-15 ve U-17 takımları sorumlusu görevimi yürüttüm. Bu süreçte biricik evladım Doğancan İshakoğlu trafik kazası geçirdi. Çok şükür iyiye gidiyor. Bu süreçte destek olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

1-0 YENİLGİYİ HAK ETTİK AMA…

İshakoğlu maçla ilgili görüşlerini açıklarken “Bugün (pazar) oynadığımız Arslanbey Organize Sanayi maçını 1-0 kaybettik. U-17 Play-Off şansımızı kaybettik. Maçı, başta sporcularım olmak üzere hak etmedik. Maçın hakemi futbol anlamında tam bir faciaydı ve futbolun önüne geçti. Umarım bundan sonra bunun gibi hakemlere görev verilmez” dedi.

“TAKIMI YALNIZ BIRAKMADIM”

İshakoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuçta hayat devam ediyor. Sporcularım benim evlatlarım gibi ve hep öyle olacak. Amacımız onların toplumda daha iyi yerlere örnek bireyler olarak gelmesini sağlamak. Çalıştığım işimin yanında, yaşadığım tüm olumsuzluklara rağmen takımı yalnız bırakmadım. Ailemden ve hayatımdan fedakârlık yaptım. Bugünden itibaren 2 yıldır hizmet verdiğim Başiskele Belediyespor'dan kendi isteğimle ayrılıyorum. Bu süreçte her zaman bana destek veren canım aileme, yönetici arkadaşlarıma, sporcularıma ve ailelerine teşekkür ederim. Allah her şeyin hayırlısını nasip eylesin!”