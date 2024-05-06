Derbentli Zümra’nın bileği bükülmüyor

Okul yönetimi açıklamasında “Miraç Adalar , Ümmügülsüm Subaşı ve Kayra Artun Aydın kardeşlerimizde derece ve başarıları bizleri onurlandırmıştır. Derbent Orta Okul Müdürümüz sayın Ethem Tuncer ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi Sabah Kahvaltısı ile moral ve motivasyonda bulunduk. Gelecek Gençlerimizindir” dedi.