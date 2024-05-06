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Derbentli Zümra’nın bileği bükülmüyor

Derbent Orta Okulu öğrencilerinden Zümra Yazar, Bilek Güreşi 45 kilo sol kol  Türkiye Şampiyonu oldu.

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Okul yönetimi açıklamasında “Miraç Adalar , Ümmügülsüm Subaşı ve  Kayra Artun Aydın kardeşlerimizde derece ve başarıları bizleri onurlandırmıştır. Derbent Orta Okul Müdürümüz sayın Ethem Tuncer ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi Sabah Kahvaltısı ile moral ve motivasyonda bulunduk. Gelecek Gençlerimizindir” dedi.

06 May 2024 - 11:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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