Gölcüklü pehlivanların Fethiye başarısı

Katıldıkları tüm yağlı güreşlerde önemli dereceler elde eden Gölcük Belediyespor pehlivanları, son olarak Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşlerinde boy gösterdi. Fethiye'de birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele eden pehlivanlardan başaltında Hüseyin Soğukoğlu şampiyon, Abdülrefik Öner ise 3. oldu. Başpehlivanlıkta bel bağlayan Yıldıray Akın ise 3. olarak yağlı güreşlerde başarı elde etti.
Fethiye'den başarılı sonuçlar kazanan pehlivanları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, güreşçilere başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.