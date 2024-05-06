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Gölcüklü pehlivanların Fethiye başarısı

Gölcük Belediyespor pehlivanları, Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde önemli başarılar elde etti.

İhlas Haber Ajansı
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Gölcüklü pehlivanların Fethiye başarısı mask

Katıldıkları tüm yağlı güreşlerde önemli dereceler elde eden Gölcük Belediyespor pehlivanları, son olarak Fethiye 2. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşlerinde boy gösterdi. Fethiye'de birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele eden pehlivanlardan başaltında Hüseyin Soğukoğlu şampiyon, Abdülrefik Öner ise 3. oldu. Başpehlivanlıkta bel bağlayan Yıldıray Akın ise 3. olarak yağlı güreşlerde başarı elde etti.

Fethiye'den başarılı sonuçlar kazanan pehlivanları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, güreşçilere başarılar diledi.
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06 May 2024 - 11:08 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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