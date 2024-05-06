Derince’de Hıdırellez Bahar Şenliği

KOCAELİ YOZGATLILAR DERNEĞİ

Baharın, umudun ve bereketin bayramı Hıdırellez, yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Derince’de yer alan Çenedere Mesire Alanı’ndaki şenliklerin ev sahipliğini ise Kocaeli Yozgatlılar Derneği yaptı. Dernek Başkanı Salih Ata ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen Hıdırellez Bahar Şenliği Pikniği’ne katılan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, doğanın uyanışını katılımcılarla birlikte kutladı.

BAŞKAN GÖKÇE YALNIZ BIRAKMADI

Programa katılanlarla tek tek selamlaşan Başkan Gökçe yaptığı değerlendirmede “Baharın gelişiyle birlikte doğanın bize sunduğu güzellikleri ve nimetleri paylaşmanın önemine inanıyoruz. Hıdırellez, bizlere geçmişi arkamızda bırakıp yeni bir başlangıca adım atmamızı hatırlatıyor. Umudun, sevginin ve dayanışmanın pekiştiği bu günde, geleceğe daha umutla bakıyor, birlikte daha güçlü yarınlara adım atmayı diliyoruz” dedi.