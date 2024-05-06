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Çetin Sarıca’nın acı günü

İzmit Belediyesi Başkan Danışmanı Çetin Sarıca’nın babaannesi Cemile Sarıca yaşamını yitirdi

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Çetin Sarıca’nın acı günü mask

İzmit Alikahya Mahallesi sakinlerinden İzmit Belediyesi Başkan Danışmanı Çetin Sarıca’nın babaannesi Cemile Sarıca yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Cemile Sarıca bugün Alikahya Hayırsevenler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verilecek.
# İzmit belediyesi

06 May 2024 - 11:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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