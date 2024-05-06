- Spor

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılığı gündemde. Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro'ya alınan futbolcu için Eyüpspor ile pazarlıklar sürüyor.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI mask
EYÜPSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI
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Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık daha kapıda. Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro’ya 2022 yazında alınan Gedson Fernandes ile de yollar ayrılabilir.

Bu futbolcu için Eyüpspor, Beşiktaş yönetimi ile bir süredir pazarlıklarda bulunuyor. Gelecek bonservisin yarısı Benfica’ya gideceği için Beşiktaş kapıyı 15 milyon Euro’dan açtı, Eyüp 10 milyon Euro önerdi.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI

Siyah-beyazlılar harcanan bonservisten aşağı bir rakamı kabul etmek istemiyor. Tarafların orta noktayı bulması bekleniyor.

Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de olacak. Eyüpspor aynı zamanda Aboubakar ve Ghezzal ile de ilgileniyor.

Kaynak: SÖZCÜ

06 May 2024 - 11:37 - Spor

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