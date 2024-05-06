EYÜPSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA KANCAYI TAKTI

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık daha kapıda. Bonservisinin yarısı 6 milyon Euro’ya 2022 yazında alınan Gedson Fernandes ile de yollar ayrılabilir.

Bu futbolcu için Eyüpspor, Beşiktaş yönetimi ile bir süredir pazarlıklarda bulunuyor. Gelecek bonservisin yarısı Benfica’ya gideceği için Beşiktaş kapıyı 15 milyon Euro’dan açtı, Eyüp 10 milyon Euro önerdi.

Siyah-beyazlılar harcanan bonservisten aşağı bir rakamı kabul etmek istemiyor. Tarafların orta noktayı bulması bekleniyor.

Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de olacak. Eyüpspor aynı zamanda Aboubakar ve Ghezzal ile de ilgileniyor.

Kaynak: SÖZCÜ