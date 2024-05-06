Gebze umutlarını bitirdi: 0-0

ÇORLU’YA HEDİYE GİBİ ŞAMPİYONLUK

Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta son haftaya girilirken, sonunda Çorlu’ya adeta altın tepside şampiyonluk sundu. Menekşeler, İFA deplasmanında 0-0 berabere kaldı, 64 puana yükseldi. Lider Çorluspor ise Yuvacıkspor’u konuk etti ve 3-0’lık net skorla puansız uğurladı, şampiyonluğa adım attı.

GÖLCÜKSPOR 15 TANE ATTI

Bir başka temsilcimiz Gölcükspor, havlu atmış olan ve genç takımla sahaya çıkabilen Lüleburgazspor karşısında tam 15-0 galip geldi. Kullarspor, Kapaklı’yı 3-1’lik skorla puansız gönderdi. Diliskelesi ise Babaeski deplasmanında tam 5-1 galip gelirken gider-ayak şov yaptı. Normal sezonun son haftası 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve tüm maçlar 15.00’te başlayacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P 1. Çorlu 1947 27 21 4 2 70 13 57 67 2. Gebzespor 27 20 4 3 72 12 60 64 3. Taçspor 27 17 4 6 64 16 48 55 4. İFA 27 15 8 4 54 21 33 53 5. Feriköy 27 15 5 7 50 26 24 50 6. Kullar 1975 27 14 5 8 57 22 35 47 7. Gölcükspor 27 14 5 8 55 31 24 47 8. Diliskelesi 27 13 4 10 43 27 16 43 9. Keşan Spor 27 10 6 11 42 37 5 36 10. Kapaklıspor 27 10 3 14 50 50 0 33 11. Uzunköprü 27 9 2 16 25 45 -20 29 12. Yuvacıkspor 28 8 1 19 34 58 -24 25 13. Saray 1953 27 6 3 18 27 50 -23 21 14. Babaeskispor 27 1 1 25 13 115 -102 4 15. Lüleburgaz* 27 1 3 23 8 141 -133 3

Lüleburgazspor 24.hafta karşılaşmasına çıkmadığı için puan silme cezası almıştır.

Yuvacıkspor 5-1 kaybettiği 23.hafta karşılaşmasında BAL Müsabakaları Statüsü madde 4/7 ve FMT 22/D maddesi gereğince 5-0 hükmen yenik sayılmıştır.

TOLU SONUÇLAR:

NORMAL SEZONUN SON MAÇLARI:

12 MAYIS PAZAR: