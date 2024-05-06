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Gebze umutlarını bitirdi: 0-0

BAL 2.Grup’ta Gebzespor yine hüsran yaşattı. İFA beraberliğiyle Çorluspor’a yol veren Menekşeler havlu attı

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Gebze umutlarını bitirdi: 0-0 mask

ÇORLU’YA HEDİYE GİBİ ŞAMPİYONLUK

Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta son haftaya girilirken, sonunda Çorlu’ya adeta altın tepside şampiyonluk sundu. Menekşeler, İFA deplasmanında 0-0 berabere kaldı, 64 puana yükseldi. Lider Çorluspor ise Yuvacıkspor’u konuk etti ve 3-0’lık net skorla puansız uğurladı, şampiyonluğa adım attı.

GÖLCÜKSPOR 15 TANE ATTI

Bir başka temsilcimiz Gölcükspor, havlu atmış olan ve genç takımla sahaya çıkabilen Lüleburgazspor karşısında tam 15-0 galip geldi. Kullarspor, Kapaklı’yı 3-1’lik skorla puansız gönderdi. Diliskelesi ise Babaeski deplasmanında tam 5-1 galip gelirken gider-ayak şov yaptı. Normal sezonun son haftası 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve tüm maçlar 15.00’te başlayacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Çorlu 1947

27

21

4

2

70

13

57

67

2.

Gebzespor

27

20

4

3

72

12

60

64

3.

Taçspor

27

17

4

6

64

16

48

55

4.

İFA

27

15

8

4

54

21

33

53

5.

Feriköy

27

15

5

7

50

26

24

50

6.

Kullar 1975

27

14

5

8

57

22

35

47

7.

Gölcükspor

27

14

5

8

55

31

24

47

8.

Diliskelesi

27

13

4

10

43

27

16

43

9.

Keşan Spor

27

10

6

11

42

37

5

36

10.

Kapaklıspor

27

10

3

14

50

50

0

33

11.

Uzunköprü

27

9

2

16

25

45

-20

29

12.

Yuvacıkspor

28

8

1

19

34

58

-24

25

13.

Saray 1953

27

6

3

18

27

50

-23

21

14.

Babaeskispor

27

1

1

25

13

115

-102

4

15.

Lüleburgaz*

27

1

3

23

8

141

-133

3

 

  • Lüleburgazspor 24.hafta karşılaşmasına çıkmadığı için puan silme cezası almıştır.
  • Yuvacıkspor 5-1 kaybettiği 23.hafta karşılaşmasında BAL Müsabakaları Statüsü madde 4/7 ve FMT 22/D maddesi gereğince 5-0 hükmen yenik sayılmıştır.

TOLU SONUÇLAR:

 

NORMAL SEZONUN SON MAÇLARI:

12 MAYIS PAZAR:

# altın

06 May 2024 - 11:43 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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