Gebze umutlarını bitirdi: 0-0

ÇORLU’YA HEDİYE GİBİ ŞAMPİYONLUK
Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta son haftaya girilirken, sonunda Çorlu’ya adeta altın tepside şampiyonluk sundu. Menekşeler, İFA deplasmanında 0-0 berabere kaldı, 64 puana yükseldi. Lider Çorluspor ise Yuvacıkspor’u konuk etti ve 3-0’lık net skorla puansız uğurladı, şampiyonluğa adım attı.
GÖLCÜKSPOR 15 TANE ATTI
Bir başka temsilcimiz Gölcükspor, havlu atmış olan ve genç takımla sahaya çıkabilen Lüleburgazspor karşısında tam 15-0 galip geldi. Kullarspor, Kapaklı’yı 3-1’lik skorla puansız gönderdi. Diliskelesi ise Babaeski deplasmanında tam 5-1 galip gelirken gider-ayak şov yaptı. Normal sezonun son haftası 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve tüm maçlar 15.00’te başlayacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
27
21
4
2
70
13
57
67
2.
27
20
4
3
72
12
60
64
3.
27
17
4
6
64
16
48
55
4.
27
15
8
4
54
21
33
53
5.
27
15
5
7
50
26
24
50
6.
27
14
5
8
57
22
35
47
7.
27
14
5
8
55
31
24
47
8.
27
13
4
10
43
27
16
43
9.
27
10
6
11
42
37
5
36
10.
27
10
3
14
50
50
0
33
11.
27
9
2
16
25
45
-20
29
12.
28
8
1
19
34
58
-24
25
13.
27
6
3
18
27
50
-23
21
14.
27
1
1
25
13
115
-102
4
15.
27
1
3
23
8
141
-133
3
TOLU SONUÇLAR:
NORMAL SEZONUN SON MAÇLARI:
12 MAYIS PAZAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.