Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 11.59 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 975 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 358 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 322 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: CUMHURİYET