- Ekonomi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı!

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 431 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! mask

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 11.59 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 975  liradan,  Cumhuriyet altını 16 bin 358 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 322 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: CUMHURİYET
# cumhuriyet, altın

06 May 2024 - 11:57 - Ekonomi

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