- Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,2910 seviyesinden işlem görürken Euro/TL 34,80'den satılıyor.

Anadolu Ajansı
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Dolar ve euro güne nasıl başladı? mask

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.59 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,32'dan işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda Euro/TL 34,80'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 gerileyerek 105,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üstünde 105,1 seviyesinden işlem görüyor.
# yeni

06 May 2024 - 11:59 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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