Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.59 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,32'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Euro/TL 34,80'den satılıyor.
Cuma günü yüzde 0,3 gerileyerek 105,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üstünde 105,1 seviyesinden işlem görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.