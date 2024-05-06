06 May 2024 - 12:07- Ekonomi G:

Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar, Kocaeli’de ulaşıma yüzde 75 oranında zam gelmesini talep ederek, “Bir toplantı tarihi verilmesini bekliyoruz. Şoförleri değil yüzde 75 yüzde 175 bile kurtarmıyor” dedi.

Aygün Baş
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Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek mask
Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek
Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek
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Kocaeli'de toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren şoförler, uzun süredir bekledikleri zam taleplerine çözüm bulunamaması nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar, nisan ayının ilk haftasında sundukları yüzde 75 zam teklifinin şoförlerin sorunlarını çözmeyeceğini ifade ederek özellikle akaryakıt zamları ve araç bakım ücretlerindeki artışlar gibi giderlerin, şoförlerin kazancının önemli ölçüde azalmasına neden olduğunu vurguladı. Bu durumun, şoförlerin geçimini sağlamakta büyük zorluklar yaşamasına yol açtığını dile getirdiler.

TOPLANTI İÇİN TARİH VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt konuya ilişkin, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir zam almakla birlikte, yeni yılın başlamasıyla birlikte herhangi bir zam almadık. Diğer taraftan, akaryakıt fiyatlarındaki artışı herkes biliyor, zaten söze dahi gerek yok. Şoförler, sürekli olarak aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve bu da ciddi bir mağduriyete yol açıyor. Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Geçtiğimiz dönemde sunduğumuz yüzde 75 zam teklifi bile yeterli görülmüyor. Bundan daha az bir zam teklifini kabul etmek istemiyoruz çünkü şoförlerin dayanma gücü tükenmiş durumda. Bir toplantı tarihi belirlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek

YÜZDE 175 BİLE KURTARMIYOR

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar ise, “Otobüsler eskimiş ve kullanılamaz hale gelmiş durumda deniyor. Esnafın kâr edemediği bir dönemde, araçlarını nasıl değiştirebileceklerini kimse bilmiyor. Günümüzde bir araba fiyatı 3 buçuk milyon TL'yi buluyor. Akaryakıt fiyatları ise sürekli artıyor, bu gerçeği herkes biliyor. Şoförlerin maaşları zam almadığı bir dönemde, diğer masraflar art arda zam alıyor. Şoförlere verilen yüzde 75'lik zam teklifi bile yetersiz kalıyor. Yine de yüzde 75 zam teklifimizi verdik ancak bu oranın altında herhangi bir zam teklifini kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkanlardan zam çağrısı! Kocaeli’de ulaşıma zam gelecek

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06 May 2024 - 12:07 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(11)
11

D.130 Tasiyicilari - Halk otobuslerine ver p plaka herkes isine baskan Tahir baskan boyle olmuyor.halk otobusleri bu ekonomik sartlarda gunah kecisi olamaz bu bir bu iki arkadasdan kocaelili tasimacilara ne hayir gelir bence degirmendere kooperatifini komple kapatsin .p plaka bile vermesin yillarca karamursel duragina ve yolculara nasil mafya vari davrandilar unutmadik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:49
10

Vatandaş - Başkanımızın kaç otobüsü var,Allah sağlık versin ,Fırın ve otobüs oda başkanları medya fenomenleri gibi oldular,şohret felâkettir,halk hizmetinde olan kuruluşlar bazı konularda hassan olmalı ,kamu yararına hizmete talip olmaları lâzım..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:45
09

Lütfullah - ilkel halk otobüslerinde rabbim bu halkı tez zamanda kurtar . insafsızlarda , itiş kakış müşteriye hakaret hepsi bunlarda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:41
08

Lütfullah - yazıklar olsun be yaktınız şu milleti , insanları çocukları okullarına gidemeyecek sizin keyfiniz yerinde gülüyorsunuz .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:40
07

Derinceli - Birise elektrikli otobuse donelim uygun kredi verin demiyor. Metro tramvay yapilsin demiyor. Tek bildikleri zam zam zam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:24
06

Barış 55 - Kardeşim Bedavaya taşınanların Faturasını Ücret ödeyerek Toplu taşıma araçlarını kullananlar ödüyor Sapasağlam Adamlar Engelli yok 65 yaş bedava taşınmasin Faturasını İşçi Öğrenci ödüyor yazık günah kul hakkına giriyorlar O zaman Kentkart okutup Fırından da Bedava ya Ekmek de alsınlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:23
05

1907 - yüzde 175 zam yetmez diyor..Ülkede bunları bu şekilde konuşturan düzen yıkılmadığı sürece bu işler düzelmez..yeni zamlar az sonra...devam edin siz....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:10
04

Hey-sen - Kardeşim kurtarmiyorsa çekin arabalarinizi calismayin,size yalvaran yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 13:21
03

Çekirge - Kurtarmıyorsa enayimisiniz bırakın taşıma yapmayın belediye hat koyar iyice azdınız bu duruma getiren sebep olana lanet olsun.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:55
02

Derinceli - gelin şunun ortasını bulalım % 275 e ne dersiniz tamam mı sizleri kurtarır değil mi kurtarır kurtarır isterseniz şöyle yapalım her yolcu gideceği yere yayan gitsin amma sizlere binmiş gibi para ödesin sizlerde hiç hareket etmeden para kazanmış olursunuz ha ne dersiniz kabül mü tamam anlaştık

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:54
01

Izmitli - İlk başta arabaları temiz tutun leş gibi içleri araçların çoğu hurda olduğu için dökülüyor sattiden kalkıyor araçlar şoförler zaten ayrı kafada karşındaki nasıl konuşacağını bilmiyor bence şehir içi otobüsleri yoldan çekilsin ulaşımpark park her yere çalışsın hem rahat hem temiz hem konforlu hem şoförler güzel yüzlü

Yanıtla . 14Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 12:32
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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