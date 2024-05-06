Kocaeli’de ulaşıma zam mı gelecek? Başkanlardan zam çağrısı

Kocaeli'de toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren şoförler, uzun süredir bekledikleri zam taleplerine çözüm bulunamaması nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti. Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar, nisan ayının ilk haftasında sundukları yüzde 75 zam teklifinin şoförlerin sorunlarını çözmeyeceğini ifade ederek özellikle akaryakıt zamları ve araç bakım ücretlerindeki artışlar gibi giderlerin, şoförlerin kazancının önemli ölçüde azalmasına neden olduğunu vurguladı. Bu durumun, şoförlerin geçimini sağlamakta büyük zorluklar yaşamasına yol açtığını dile getirdiler.
TOPLANTI İÇİN TARİH VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ
Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt konuya ilişkin, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında bir zam almakla birlikte, yeni yılın başlamasıyla birlikte herhangi bir zam almadık. Diğer taraftan, akaryakıt fiyatlarındaki artışı herkes biliyor, zaten söze dahi gerek yok. Şoförler, sürekli olarak aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve bu da ciddi bir mağduriyete yol açıyor. Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Geçtiğimiz dönemde sunduğumuz yüzde 75 zam teklifi bile yeterli görülmüyor. Bundan daha az bir zam teklifini kabul etmek istemiyoruz çünkü şoförlerin dayanma gücü tükenmiş durumda. Bir toplantı tarihi belirlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
YÜZDE 175 BİLE KURTARMIYOR
Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Üst Birlik Başkanı Mehmet Yaşar ise, “Otobüsler eskimiş ve kullanılamaz hale gelmiş durumda deniyor. Esnafın kâr edemediği bir dönemde, araçlarını nasıl değiştirebileceklerini kimse bilmiyor. Günümüzde bir araba fiyatı 3 buçuk milyon TL'yi buluyor. Akaryakıt fiyatları ise sürekli artıyor, bu gerçeği herkes biliyor. Şoförlerin maaşları zam almadığı bir dönemde, diğer masraflar art arda zam alıyor. Şoförlere verilen yüzde 75'lik zam teklifi bile yetersiz kalıyor. Yine de yüzde 75 zam teklifimizi verdik ancak bu oranın altında herhangi bir zam teklifini kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Çekirge - Kurtarmıyorsa enayimisiniz bırakın taşıma yapmayın belediye hat koyar iyice azdınız bu duruma getiren sebep olana lanet olsun.
Izmitli - İlk başta arabaları temiz tutun leş gibi içleri araçların çoğu hurda olduğu için dökülüyor sattiden kalkıyor araçlar şoförler zaten ayrı kafada karşındaki nasıl konuşacağını bilmiyor bence şehir içi otobüsleri yoldan çekilsin ulaşımpark park her yere çalışsın hem rahat hem temiz hem konforlu hem şoförler güzel yüzlü
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.