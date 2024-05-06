Toyota Plaza Kocaeli Kaya' da Servis Kampanyası ile Bir Başka Bahar Yaşanıyor! 

TOYOTA SERVİSTE TÜM MODELLERDE
2 Mayıs -14 Haziran tarihlerini kapsayan Toyota İlkbahar Servis kampanyasından yararlanmak için Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için; fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setleri %25 indirim fırsatlarından faydalanabilecekler.
3 YAŞ VE ÜZERİ MODELLERDE
3 yaş ve üstü Toyota modellerinde Motor Yağı ve Yağ Filtresi %20 indirim, bakım işçiliği %15 indirimli olacak. İlkbahar Servis Kampanyası için Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahipleri indirim ve avantajlardan yararlanmak için tek yapmaları gereken araçlarını Toyota Plaza Kocaeli Kaya’ya götürmek olacak.
*Kampanya Toyota Forever Programına tanımlı müşteriler için geçerlidir.
Kampanya ayrıntıları ve geçerlilik şartları için Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yetkili Servisine başvurabilirsiniz.
İletişim: 0262 333 52 92
Web: www.toyotakocaelikaya.com.tr
Adres: Körfez Mh. Ankara Kara Yolu Cd. No: 24 İzmit/ KOCAELİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.