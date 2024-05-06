ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarından UNESCO-SEMEP PROJESİNDE BÜYÜK BAŞARI

EN İYİ DOĞAYI KORUMA ÇALIŞMASI KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ SEÇİLDİ

ODTÜ Danışmanlığında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi Marmara Bölgesi MEV Okulları koordinasyonunda gerçekleştirilen”UPCYCLING;DoğalAfetlerin Gölgesinde Küresel İklim Krizine Karşı Sürdürülebilir Akıllı Kentler,Tarımda Alternatif Projeler,Doğal ve Organik Tarım Süreçlerinde İyileştirme” temalı çalışmaları ile Unesco-Semep projesinde En İyi Doğayı Koruma Çalışması seçildi.

TEŞEKKÜR EDERİZ

"ODTÜ Geliştirme Vakfı danışmanlığında olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi “Bir Okuldan Daha Fazlası” mottosuyla öğrencilere farkındalık katan,öğrencilerin kariyer basamakları için birbirinden değerli projelere yönlendirmeyi amaçlayan proje temelli bir lise olarak birbirinden değerli sürdürülebilir projeler yürütüyor.

Marmara Bölgesi için önemli bir proje olan Unesco-Semep projesi birçok aşamadan oluşan ve her aşamada doğaya karşı sürdürülebilir birçok çözüm getirmeyi amaçlayan değerli bir çalışma.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi Unesco-Semep projesinden geçen sene “En İyi Çevreye Duyarlı çalışma” Ödülünü almıştı.Öğrencilerimiz bu yıl da “Tarımda Alternatif Projeler,Doğal ve Organik Tarım Süreçlerinde İyileştirme “ konulu projeleri ile En İyi Doğayı Koruma çalışması ödülünü alarak başarının tesadüf olmadığını kanıtlamış oldu.

Projeye destek veren öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eder,başarılarının devamını dileriz."

EN İYİ POSTER VE SOSYAL MEDYA PLAKETİNİN SAHİBİ ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKULU OLDU

"2023- 2024 UNESCO-SEMEP GÜNEYDOĞU AKDENİZ ÇEVRE PROJESİ Marmara Bölgesi MEV Okulları koordinasyonunda gerçekleştirilen”UPCYCLING; Doğal Afetlerin Gölgesinde Küresel İklim Krizine Karşı Sürdürülebilir Akıllı Kentler,Tarımda Alternatif Projeler,Doğal ve Organik Tarım Süreçlerinde İyileştirme” temalı çalışmaları ile ODTÜ GV ÖZEL KYÖD ORTAOKUL 7.sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı proje sunum gününde öğrenciler akademisyenlerden oluşan jüri üyelerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Bu proje kapsamında “En İyi Poster” ödülünü ve “Sosyal Medya Plaketini “ alarak başarılarını taçlandırdılar. Marmara Bölgesi için önemli bir proje olan UNESCO-SEMEP projesi birçok aşamadan oluşan ve her aşamada doğaya karşı sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan değerli bir proje olması sebebiyle önem arz etmektedir. Öğrencilerimizi ve lider öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz."