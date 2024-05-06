KYÖV ÖZEL ANADOLU LİSESİ ROKET ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA

Yapılan açıklamada,
"Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesinde yürütülen Kodlama ve Girişimcilik Kulüplerinde öğrencilere farkındalık katan çalışmalar yapılmasına olanak sağlanıyor.Pi Günü Haftasında Pi Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerin monte ettiği roketler başarıyla gökyüzüne doğru havalanmıştı.Öğrenciler bu deneyimlerini düzenlenen yarışmaya katılarak bir kez daha deneyimlemek istediler.
27 Mayıs’ta Manisa ‘da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi yönetimi,öğretmenleri ve öğrencileri heyecanla gelecek sonucu bekliyor.
Katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür eder,öğrencilerimize başarılar dileriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.