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KYÖV ÖZEL ANADOLU LİSESİ ROKET ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA

ODTÜ Geliştirme Vakfı Danışmanlığında olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencileri Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları bünyesinde düzenlenen “Roket Atma “ branşında Gençler A Erkek İl Birincisi olarak Türkiye şampiyonluğu finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.

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KYÖV ÖZEL ANADOLU LİSESİ ROKET ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA mask
KYÖV ÖZEL ANADOLU LİSESİ ROKET ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA
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Yapılan açıklamada,

"Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesinde yürütülen Kodlama ve Girişimcilik Kulüplerinde öğrencilere farkındalık katan çalışmalar yapılmasına olanak sağlanıyor.Pi Günü Haftasında Pi Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerin monte ettiği roketler başarıyla gökyüzüne doğru havalanmıştı.Öğrenciler bu deneyimlerini düzenlenen yarışmaya katılarak bir kez daha deneyimlemek istediler.

27 Mayıs’ta Manisa ‘da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi yönetimi,öğretmenleri ve öğrencileri heyecanla gelecek sonucu bekliyor.

Katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür eder,öğrencilerimize başarılar dileriz."

KYÖV ÖZEL ANADOLU LİSESİ ROKET ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA
# türkiye, yüksek

06 May 2024 - 13:08 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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