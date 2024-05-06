En güzel toplantı: Kocaelispor amatörlerle bir araya geliyor

ONORE EDECEKLER
Sürekli Kocaelispor’a kaynak yaratan ve bir teşekkür bile esirgenen kentimizin onurlu amatör kulüpleri, bu kez onore edilecek. Kocaelispor Altyapı Koordinatörlüğü, saat 18.00’de, Tramway Yolu’nda Müftülük karşısında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde, amatörleri ağırlayacak. Amatörler, yıllardır “Bizden futbolcu alıyorlar, bir daha kapımızı bile çalmıyorlar” diyerek sitem ettikleri Kocaelispor’un bu jesti karşısında hem şaşırdı, hem de çok mutlu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.