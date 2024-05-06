ATALIK BUĞDAY İLE MODERN BUĞDAYIN BAĞIRSAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2011’de EKMEKSİZ SAĞLIKLI VE DOĞAL BESLENMEYE başlayınca “genetik, iyileşmez” denen hastalıklarımızdan bile kurtulduk. Ben bu hikayemi @a.okancaglar hesabında ayrıntılı olarak yazıyorum.

Biz ne zaman ekmekle ilgili bir yazı paylaşsak “Atalarımız ekmek yiyordu, sağlıklıydı“ savunmasını yaparlar. Bazıları da tek suçlunun modern hibrid buğday olduğunu, kendilerinin atalık buğday tükettiklerini söylerler. Düz mantıkla bakınca haksız da sayılmazlar.

Oysa fonksiyonel tıp bakış açısına sahip doktorlar buğday ve süt ürünlerinin zararlarına değiniyorlar. Onlara göre de yapısı değişen buğday nedeniyle değil değişen koşullar nedeniyle zarar görülüyor. Fonksiyonel tıp doktorlarına göre nasıl ki Kafkasyalı dedeler eskiden süt, kefir, yoğurt tüketmenin zararını görmüyorlardı ise eski insanlar buğdayın da zararını görmüyorlardı. Ancak günümüzde sayılamayacak kadar çok nedenden ötürü bağırsaklarda olan değişimler nedeniyle buğday da süt ürünleri de bağırsak sağlığına zarar veriyor.

İşte Nurçin Çağlar‘ın aşağıda özet çevirisini yaptığı araştırma tam da bu konuya değiniyor. Gelin birlikte okuyalım.

“Journal of Agricultural and Food Chemistry’de (Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi) yeni yayımlanan bir çalışmada (1) modern buğday ile atalık buğdayın bağırsaklar üzerindeki etkileri deney hayvanları üzerinde karşılaştırılmış ve aralarında bir fark görülmemiş. Farelerin yemleri Batı tipi beslenme örneği olarak bol şekerli ve yağlı hazırlanmış. Bir grubunkine insanların günlük tüketimiyle oranlanarak atalık buğday, diğer gruba modern buğday katılmış. İki grup arasında bağırsak inflamasyonu açısından bir fark görülmemiş.”

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak:

(1) https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191218153433.htm