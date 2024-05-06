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Kocaeli’nin lastik devi personel alacak

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin lastik üretiminde öncü firmalarından olan Prometeon bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’nin lastik devi personel alacak mask

Kartepe'de faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere 50 işçi alımı gerçekleştirecek.

50 ERKEK BEDEN İŞÇİSİ

Fabrika bu kapsamda 21-40 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 50 erkek beden işçisi alımı yapacak. Prometeon’da çalışmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# istihdam, türkiye, Kartepe

06 May 2024 - 13:52 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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