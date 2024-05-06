Kocaeli’nin lastik devi personel alacak

Kartepe'de faaliyet gösteren Prometeon Türkiye Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. fabrikası bünyesinde istihdam etmek üzere 50 işçi alımı gerçekleştirecek.

50 ERKEK BEDEN İŞÇİSİ

Fabrika bu kapsamda 21-40 yaş aralığında en az ilkokul mezunu 50 erkek beden işçisi alımı yapacak. Prometeon’da çalışmak isteyen vatandaşlar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.