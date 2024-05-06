İzmit’te Hıdırellez coşkusu devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından baharın müjdecisi olan Hıdırellez bu sene de büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen etkinlikler Yahyakaptan Mahallesi ve Kertil Tekke Meydanı’nda devam etti. Hıdırellez ateşinin yakılıp üstünden atlanıldığı etkinlikler büyük eğlenceye sahne oldu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı programlar kapsamında Yahyakaptan Mahallesi’nde lokma dağıtılırken, Kertel Tekke Meydanı’nda ise pişmaniye çekimi gerçekleşti. Vatandaşlar etkinliklerden dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Hıdırellez kutlamaları kentin farklı bölgelerinde de devam edecek.