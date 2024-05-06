3. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri bu akşam Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde

Kardeşliği, barışı, hoşgörüyü, uyanışı ve bereketi temsil eden Hıdırellez, İzmit’te bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İzmit Belediyesinin Balkan Dernekleri ile düzenlediği 3. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, bu akşam 18.00’de Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.
MURAT BALKAN KONSER VERECEK
Dilek ateşinin yakılacağı ve manilerin okunacağı programda Murat Balkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası güzel bir konsere imza atacak. Konserin ardından İzmit’te bir marka olan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösteri gerçekleştirecek. 3. Geleneksel Hıdırellez Şenliklerine tüm İzmitliler davetli.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.