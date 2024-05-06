3. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri bu akşam Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde

Kardeşliği, barışı, hoşgörüyü, uyanışı ve bereketi temsil eden Hıdırellez, İzmit’te bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İzmit Belediyesinin Balkan Dernekleri ile düzenlediği 3. Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, bu akşam 18.00’de Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

MURAT BALKAN KONSER VERECEK

Dilek ateşinin yakılacağı ve manilerin okunacağı programda Murat Balkan ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası güzel bir konsere imza atacak. Konserin ardından İzmit’te bir marka olan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu gösteri gerçekleştirecek. 3. Geleneksel Hıdırellez Şenliklerine tüm İzmitliler davetli.