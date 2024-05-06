06 May 2024 - 14:00- Ekonomi G:

Kocaeli'de halk ekmek 7,5 TL oldu

Kocaeli’de 200 gramlık ekmeğin 10 TL’ye yükselmesinin ardından halk ekmek de zamlı fiyatı ile satışa sunulmaya başlandı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli'de halk ekmek 7,5 TL oldu mask

Kocaeli Fırıncılar Odası, un fiyatlarında yaşanan artış ve maliyet giderlerinin yükselmesini gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulundu. Son olarak 2024 yılının ilk aylarında Kocaeli’de ekmeğe zam yapılmış, 210 gram ekmek 7,5 TL’den 8 TL’ye yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapan Fırıncılar Odası, ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıkarılması, gramajının ise 210 gramdan 200 grama düşürülmesini talep etti. 

FİYAT ARTTI, GRAMAJ DÜŞTÜ

Bakanlığa sunulan talep onaylandı. Böylece Kocaeli’de 210 gramı 8 TL olan ekmek, bugün itibariyle 200 grama düşürülerek 10 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Ekmeğin yeni fiyatının belirlenmesinin ardından halk ekmeğe de zam geldi. 210 gramı 5,5 TL’den satılan halk ekmeğin yeni fiyatı 7,5 TL olurken, gramajı da 200’e düşürüldü. Halk ekmek, bugün itibariyle zamlı fiyattan satışa sunuluyor.

Bayat ekmek olarak bilinen bir gün öncesinin ekmeği de zamlandı. 5 TL’den satılan 210 gram bayat ekmek 200 gram 6 TL’den satılacak

# Zam, yeni, Ticaret, fiyat, 2024, talep

06 May 2024 - 14:00 - Ekonomi

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.120.707 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Derinceli - Firinlar uretirse ekmek var! Halk ekmek fabrikasi ne oldu kac secimdir vaat? Azicik gidin Ekrem Imamoglundan ogrenin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 14:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL