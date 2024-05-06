Kocaeli'de halk ekmek 7,5 TL oldu

Kocaeli Fırıncılar Odası, un fiyatlarında yaşanan artış ve maliyet giderlerinin yükselmesini gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam talebinde bulundu. Son olarak 2024 yılının ilk aylarında Kocaeli’de ekmeğe zam yapılmış, 210 gram ekmek 7,5 TL’den 8 TL’ye yükselmişti. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapan Fırıncılar Odası, ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıkarılması, gramajının ise 210 gramdan 200 grama düşürülmesini talep etti.
FİYAT ARTTI, GRAMAJ DÜŞTÜ
Bakanlığa sunulan talep onaylandı. Böylece Kocaeli’de 210 gramı 8 TL olan ekmek, bugün itibariyle 200 grama düşürülerek 10 TL'den satışa sunulmaya başlandı. Ekmeğin yeni fiyatının belirlenmesinin ardından halk ekmeğe de zam geldi. 210 gramı 5,5 TL’den satılan halk ekmeğin yeni fiyatı 7,5 TL olurken, gramajı da 200’e düşürüldü. Halk ekmek, bugün itibariyle zamlı fiyattan satışa sunuluyor.
Bayat ekmek olarak bilinen bir gün öncesinin ekmeği de zamlandı. 5 TL’den satılan 210 gram bayat ekmek 200 gram 6 TL’den satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Firinlar uretirse ekmek var! Halk ekmek fabrikasi ne oldu kac secimdir vaat? Azicik gidin Ekrem Imamoglundan ogrenin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.