Kızının düğün gününde hayatını kaybetti

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Körfez Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden Belgin Bekmez(59) geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Bekmez, tedavisinin ardından düğüne katıldı. Düğünde yeniden fenalaşan Bekmez Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akciğerinde pıhtı attığı anlaşılan Bekmez tedavi altına alındı.

KIZINI GELİNLİKLE GÖRDÜ

Düğün bittikten sonra kızı annesini görmeye hastaneye gitti. Bekmez kızıyla görüştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Hasta bakıcısı olan evli ve 3 çocuk annesi Bekmez’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Yarımca Hacıosman Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.