06 May 2024 - 14:03- Asayiş G:

Kızının düğün gününde hayatını kaybetti

Körfez Hacıosman Mahallesi sakinlerinden 59 yaşındaki Belgin Bekmez, kızının düğün gününde hayatını kaybetti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Kızının düğün gününde hayatını kaybetti
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Körfez Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden Belgin Bekmez(59) geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Bekmez, tedavisinin ardından düğüne katıldı. Düğünde yeniden fenalaşan Bekmez Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akciğerinde pıhtı attığı anlaşılan Bekmez tedavi altına alındı.

KIZINI GELİNLİKLE GÖRDÜ
Düğün bittikten sonra kızı annesini görmeye hastaneye gitti. Bekmez kızıyla görüştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Hasta bakıcısı olan evli ve 3 çocuk annesi Bekmez’in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Yarımca Hacıosman Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kızının düğün gününde hayatını kaybetti
# çocuk, tedavi

06 May 2024 - 14:03 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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