Başiskele’ye yeni ve modern Gasilhane kazandırıldı

Vatandaşların en acılı günlerinde en büyük destekçisi olan Başiskele Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yeni ve modern gasilhane ile daha hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet vererek cenaze ve defin işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak.

DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Yeniköy Merkez Mezarlığı içerisinde yer alan Şaban Turan Camii altındaki alanı değerlendiren Başiskele Belediyesi, nüfus yoğunluğunun da büyük artış gösterdiği Başiskele’ye yeni ve modern bir gasilhane kazandırdı.

Toplamda yaklaşık 1000 metrekarelik alana kadın ve erkek cenazeler için ayrı ayrı 50 metrekarelik 2 adet gasilhane, 40 metrekare morg, taziye odası, cenaze hizmetleri birimi idari odaları ve cenaze araçları için kapalı otopark yapıldı. Cenaze sahipleri için de yaklaşık 1000 metrekarelik açık otopark yapılacak.

Doğumdan ölüme kadar vatandaşının yanında ve hizmetinde olan Başiskele Belediyesi, cenaze hizmetlerinin daha verimli, etkin ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacak yeni gasilhaneler ile cenaze ve defin işlemlerini kolaylaştıracak.