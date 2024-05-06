Suyun tadı kaçtı

Büyük umutlarla ve tonlarca parayla açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde sorunlar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında suların boşa akmasıyla başlayan dertlerin ardı arkası kesilmiyor.
Uzunca bir süredir suların birinci kattan yukarı çıkmadığı hastanede enfeksiyon riskleri baş göstermiş durumda. Ancak bugün, 6 mayıs itibariyle suların akmaya başladığı aldığımız bilgiler arasında.
İSU ile hastane yönetimi arasında sorun var mıdır bilemeyiz ama gazetemizi telefonla arayan bazı hastalar, suların kesik olmasından ötürü enfeksiyon kaptıklarını dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.