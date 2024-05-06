Suyun tadı kaçtı

Büyük umutlarla ve tonlarca parayla açılan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde sorunlar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında suların boşa akmasıyla başlayan dertlerin ardı arkası kesilmiyor.

Uzunca bir süredir suların birinci kattan yukarı çıkmadığı hastanede enfeksiyon riskleri baş göstermiş durumda. Ancak bugün, 6 mayıs itibariyle suların akmaya başladığı aldığımız bilgiler arasında.

İSU ile hastane yönetimi arasında sorun var mıdır bilemeyiz ama gazetemizi telefonla arayan bazı hastalar, suların kesik olmasından ötürü enfeksiyon kaptıklarını dile getirdi.