06 May 2024 - 14:33- Asayiş G:

GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kozluk Mahallesi Orhanveli Sokak'ta oturan ve Omeks Sertifikasyon ve Denetim Limited Şirketinde Teknik Uzman olarak çalışan İdris Can(30) kalp krizi sebebiyle vefat etti.

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GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU mask

30 yaşında yaşama veda eden Ozan İdris Can, bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

06 May 2024 - 14:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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