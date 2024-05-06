30 yaşında yaşama veda eden Ozan İdris Can, bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
06 May 2024 - 14:33- Asayiş Güncelleme:
GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
Kozluk Mahallesi Orhanveli Sokak'ta oturan ve Omeks Sertifikasyon ve Denetim Limited Şirketinde Teknik Uzman olarak çalışan İdris Can(30) kalp krizi sebebiyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.