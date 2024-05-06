06 May 2024 - 14:33- Asayiş

GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kozluk Mahallesi Orhanveli Sokak'ta oturan ve Omeks Sertifikasyon ve Denetim Limited Şirketinde Teknik Uzman olarak çalışan İdris Can(30) kalp krizi sebebiyle vefat etti.