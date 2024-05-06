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HAŞİM ARDA SARMAN, ATAKENT CİHAN’DAN TABURCU OLDU

Geçen hafta antrenmanda dizinden sakatlanan Kocaelispor A takımı futbolcularından Haşim Arda Sarman'ın, yapılan tetkikler neticesinde diz ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilmişti, AMELİYAT edilen genç oyuncumuz, taburcu oldu

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HAŞİM ARDA SARMAN, ATAKENT CİHAN’DAN TABURCU OLDU mask

DİZİNDEN SAKATLANDI, ÇAPRAZ BAĞLARIN KOPUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İzmitli 41 Faruk’un oğlu Haşim Arda Sarman sağlığına kavuşuyor. Geçen hafta antrenmanda dizinden sakatlanan A takımın Kocaelili futbolcusu Haşim Arda Sarman, yapılan tetkikleri neticesinde, diz ön çapraz bağlarında kopuk tespit edildiği için acilen ameliyat edilmişti. Genç oyuncumuz, başarılı operasyonla sağlığına kavuşurken, Özel Atakent Cihan Hastanesi’nden taburcu edildi. Genç futbolcu başarılı bir ön çapraz bağ operasyonu geçirirken “Eskisinden daha sağlam olacağım” dedi. Baba Faruik Searman da bir an olsun oğlunun yanından ayrılmadı. Bizler de yetenekli stoperimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
# tespit, geçmiş

06 May 2024 - 14:41 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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