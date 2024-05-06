Lise son sınıf öğrencisi kız, silahla okulu bastı

Mardin'de meydana gelen olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.
Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Remzi - sinan ateş cinayeti çözümlenip adalet yerini bulmazsa herkes kovboy olur .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.