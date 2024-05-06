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Lise son sınıf öğrencisi kız, silahla okulu bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Okula girmeye çalışan, kapıya tekmeler atan kız öğrenci, havaya birkaç el ateş etti ardından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Lise son sınıf öğrencisi kız, silahla okulu bastı mask

Mardin'de meydana gelen olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde yaşandı. Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 
# büyük, ilçe

06 May 2024 - 14:48 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Remzi - sinan ateş cinayeti çözümlenip adalet yerini bulmazsa herkes kovboy olur .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Mayıs 15:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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