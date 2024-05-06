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TANKER KÖY MİNİBÜSÜNÜ BİÇTİ: 7'Sİ KADIN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton tankeri karşı şeride geçip içinde 19 yolcu bulunan köy minibüsünü adeta biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 7'si kadın 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı....

TANKER KÖY MİNİBÜSÜNÜ BİÇTİ: 7'Sİ KADIN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ mask

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde iddiaya göre aşırı hızlı olan çimento tankeri sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. 

Bu sıra içinde 19 yolcunun bulunduğu köy minibüsü ile çarptı

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen minibüs şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

İki yaralının durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Çeber, hayatını kaybedenlerin 7'sinin kadın 1'inin de erkek olduğunu ifade etti. 

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydeden Çeber, ilk belirlemelere göre çimento tankeri sürücüsünün kusurlu oluğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.

Kaynak: SÖZCÜ

# var, ifade, sağlık

06 May 2024 - 14:59 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Remzi - uyuşturucu her yerde HER YERDE KARŞI ŞERİDE GEÇMEK NEDEN kafa gidik

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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