"En çok yardımı biz yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

-Bu yıl ki vakıf haftamızı yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarının ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

-Bizden önce 1996-2002 yılları arasında toplamda yalnızca 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecektir.

-Sadece Türkiye içinde sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri ayağa kaldırdık.

-Burada tek tek sayamayacağımız pek çok eserin restorasyonunu, imarını ve ihyasını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik.

-Biraz evvel yaptıkları konuşmalarda hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz, hem de Kültür Bakanımız yürütülen çalışmalarla özellikle kapsamlı bilgileri bizimle paylaştılar. Ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

-Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabiidir. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir.

-Vakıf haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılarslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz.

-Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimize ayağa kaldırmak için her türlü çabayı takdirle karşılıyoruz. Toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs alıyor.

-8'inci iyilik gemimizi de Gazze'ye ulaştırdık. Türkiye 50 bin tonla dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı.

-İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk.

-Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız.

Kaynak: SÖZCÜ