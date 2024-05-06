Bugün için 2 seferi bulunan YHT’de ilk seferi saat 08.40 İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu’ndan başlıyor. Bu YHT saat 10.07’de İzmit İstasyonu’nda duruyor ve Sivas’a 15.58’de ulaşıyor. Sivas YHT’nin ikinci seferi ise saat 13.00’de Sivas’tan başlıyor, bu tren saat 18.44’de İzmit’e ulaşıyor. Sivas kalkışlı trenin son durağı İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu, saat 20.08’de son durağa varıyor. Sivas YHT’nin normal bilet fiyat 870 TL olurken indirimli bilet fiyatı ise 740 TL olarak açıklandı.
06 May 2024 - 15:39- Ekonomi Güncelleme:
Kocaeli-Sivas YHT bilet fiyatları belli oldu
4 Mayıs Cumartesi günü hizmete başlayan ve Kocaeli’de de duracak olan Sivas Yüksek Hızlı Treni, İstanbul’dan kalktığında 10.07’de Kocaeli’de olurken Sivas kalkışında ise 18.44’te Kocaeli’de olacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.