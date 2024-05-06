Kocaeli Niğdeliler Derneği kongreye gidiyor

Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 12. Olağan Genel Kurul Kongresi’nin 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14:00’de Mehmet Ali Paşa Mahallesi İsmail Dal Sokak No:51 İzmit adresindeki dernek binasında yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2 Haziran 2024 Pazar günü aynı adres ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.