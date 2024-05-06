Gebze Huzurevi sakinlerinden Fatma Özer ile Ekrem Şimşek hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah merasimi de huzurevinde yapıldı. İkinci baharlarını yaşayan çiftin nikahını, talepleri üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı. Hzurevi sakinlerinin de katıldığı sade nikah töreninde mutluluğa "evet" diyen çifte Başkan Büyükgöz, iki cihan saadeti ve mutluluklar temennisinde bulunarak, aile cüzdanını teslim etti. Çiftin huzurevinde yaşamaya devam edeceği öğrenildi.
- Hayatın İçinden
Huzurevinde tanışıp dünyaevine girdiler
Gebze ilçesinde huzurevinde tanışan Fatma Özer (70) ile Ekrem Şimşek (70) dünyaevine girdi. İkinci baharlarını yaşayan çift, huzurevinde düzenlenen törenle mutluluğa "evet" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.