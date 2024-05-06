Kocaeli’de ekmeğin ardından simide de zam kapıda!

Yerel seçimlerden sonra Türkiye’de genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de birçok kaleme gelen peşi sıra zamların ardından simide de zam kapıda. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Kocaeli Fırıncılar Odası’nın ekmek zammı açıklanmıştı. Kocaeli’de ekmek 210 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 8 TL olan ücreti yüzde 25 zam ile 10 TL’ye yükseltilmişti. Ekmeğin yeni fiyatının belirlenmesinin ardından halk ekmeğe de zam geldi. 210 gramı 5,5 TL’den satılan halk ekmeğin yeni fiyatı 7,5 TL olurken, gramajı da 200’e düşürüldü.
15 MAYIS’TA BİLDİRİLECEK
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kocaeli’de simide de zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Aysel, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’nün kendilerine maaliyet hesaplaması yapılmasının bildirildiğini ifade etti. 15 Mayıs’ta bildirilecek maaliyet hesabının ardından mayıs ayının sonuna kadar simit ve poğaça çeşitlerine zam gelmesi bekleniyor.
Simit en son 1 Ocak 2024 itibariyle 10 TL'den 12 lira 50 kuruşa yükseltilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.