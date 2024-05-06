SAFİPORT’TAN E-5 BAĞLANTI YOLU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada,

"Bilindiği üzere şirketimizin İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme ile Derince Limanı’nı onaylı İmar Planı ve Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda denize dolgu yapılmak suretiyle genişletmek yükümlülüğü ve yatırım şartı zorunluluğu vardır. Bu kapsamda devir tarihi olan 2015 yılından itibaren Derince Limanı’nı Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en büyük limanı yapmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Çevre ve bağlantı yolları yapımı konusunda Safiport olarak herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2022/755140 sayılı Derince Limanı D-100 ve TEM Otoyol Bağlantı Yolu İnşaatı ihalesi 2022 yılında yapılmıştır. Geçen süre zarfında ihale kapsamında yol yapım işi Ulaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Belediyesi’nin de takibinde olup devam etmektedir.

80’den fazla ülkeye ihracat yapan bir liman olarak hem Türkiye’nin hem de Kocaeli’nin istihdamına çok büyük katkı sağlamaktayız. Son zamanlarda gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla belirtildiği üzere limana bağlantı sağlayan yollarda yaşanan yoğunluktan dolayı liman olarak biz de mağdur durumdayız.

Müşterilerimizin ve tüm Kocaeli halkının yanında olduğumuzun bilinmesini, mevcut sürecin çözümü için üzerimize düşen her türlü çabanın gösterildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."