Altay'ın kahır sezonu

1'inci Lig'de evinde Adanaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 9'uncu mağlubiyetini alan Altay, adeta kahır sezonu yaşadı. Mali sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve sezon devam ederken yabancı oyuncuları başta olmak üzere birçok as oyuncusunu kaybeden siyah-beyazlılar, haftalar önce küme düştü.

6 PUANDAN DAHA OLDU

Tarihi borç yüküyle FIFA kıskacında olan İzmir ekibinin bu sezon toplam 9 puanı da silindi. Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için daha önce 3 puanı bilinen Altay, eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden geçen hafta 6 puanından daha oldu.

33 MAÇIN 25'İNİ KAYBETTİ

FIFA'dan yeni puan silme hatta küme düşürme cezası alması ihtimali bulunan kulüpte geçmiş haftalarda tesislerde birikmiş borç nedeniyle elektrikler kesilirken, mutfak çalışmadı. Hem maddi olarak hem de sportif olarak dibi gören Altay, oynadığı 33 maçın 25'ini kaybederek tarihinin en fazla yenilgi aldığı sezonlardan birini geçirdi.

2 YIL ÖNCE SÜPER LİG'DEYDİ

Bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayıp sezonu bitirecek Altay, gelecek yıl 2'nci Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda boy gösteren siyah-beyazlılar o yıl yaklaşık 400 milyon TL borçla küme düştü. Bir türlü kaynak yaratamayan Altay'ın borcu şu an 600 milyon TL'nin üzerine çıktı.